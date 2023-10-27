СК просит арестовать подозреваемого в попытке отравить летчиков в Армавире

Подозреваемого в попытке отравить армавирских летчиков хотят заключить под стражу. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

«Сегодня следователь намерен ходатайствовать перед Армавирским городским судом об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу»,— говорится в сообщении.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело о терроризме после того, как злоумышленник организовал отправку на банкет летчиков из Армавира торта и алкоголя, содержащих медпрепараты, способные вызвать сердечный приступ. В СМИ сообщают, что анонимным отправителем оказался 33-летний уроженец Мелитополя, проживающий в РФ.

Ранее курьер, доставивший продукты на празднование, был задержан за мелкое хулиганство.

Анастасия Донскова

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