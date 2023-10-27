Зарубежные СМИ: К чему приведут действия США на Ближнем Востоке?

США нанесли удары по иранским объектам в Сирии. Пентагон заявляет, что атака не связана с конфликтом Израиля и «Хамаса», в свою очередь, Тегеран угрожает масштабной эскалацией. Нанести удар приказал Джо Байден, речь о поражении двух объектов, которые, по данным Вашингтона, связаны с Корпусом стражей исламской революции. Оборонное ведомство США называет это ответом на серию атак на американский контингент в Сирии и Ираке, которые начались 17 октября. О том, как это повлияет на войну на Ближнем Востоке и что еще о конфликте пишут зарубежные СМИ — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Leah Millis, Reuters Фото: Leah Millis, Reuters

«Соединенные Штаты не стремятся к конфликту и не имеют ни намерения, ни желания участвовать в дальнейших боевых действиях, но эти поддерживаемые Ираном нападения на силы США неприемлемы и должны прекратиться»,— цитирует американского министра обороны The Washington Post. Газета отмечает, что администрация Байдена пытается всеми силами избежать разрастания конфликта на Ближнем Востоке.

Но именно этим угрожает официальный Тегеран. Выступая в ООН, министр иностранных дел Ирана заявил, что не приветствует расширение войны, но добавил, что Америке придется отвечать, если «Геноцид в Газе продолжится». Как пишет Bloomberg, глава дипведомства говорил на английском и прямо обращался к американским официальным лицам.

Тем временем Евросоюзу после напряженных споров удалось согласовать единую позицию по конфликту. Лидеры стран ЕС готовы призвать к «паузам для гуманитарных нужд». Испания настаивала на формулировке «прекращение огня», но ее сочли слишком чувствительной, как бы оспаривающей право Израиля на самооборону, пишет Politico.

А французская Le Monde замечает, что европейские политики боятся признать, что на фоне войны Израиля и «Хамаса» конфликт на Украине больше не в приоритете. Канцлер Германии между тем прямо заявил, что Брюссель по-прежнему с Киевом, хотя в этом вопросе не было единой позиции.

Новый премьер Словакии подтвердил, что больше не будет поставлять оружие Украине и голосовать за новые санкции против России. А венгерский премьер заявил, что гордится встречей с Владимиром Путиным в Китае и что Будапешт не поддерживает выделение Киеву еще €50 млрд.

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