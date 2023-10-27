В Тюмени девятилетнего мальчика сбила легковушка

На улице Московский тракт в Тюмени BMW сбила девятилетнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД, ребенок доставлен в больницу с серьезными травмами.

По предварительным данным ГИБДД, авария произошла из-за того, что мальчик переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства произошедшего.

Напомним, накануне на перекрестке улиц Тобольский тракт и Беляева легковушка сбила 10-летнего мальчика.

Полина Хабарова

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