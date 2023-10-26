В Тюмени на перекрестке легковушка сбила 10-летнего мальчика

На перекрестке улиц Тобольский тракт и Беляева в Тюмени легковушка сбила 10-летнего мальчика. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

По данным ГИБДД, школьник перебегал дорогу на красный сигнал светофора, а машина двигалась на желтый. Установлено, что за рулем находилась 54-летняя женщина-водитель, которую весной лишили прав за пьяное вождение.

Как сказано в сообщении, вопрос о возбуждении уголовного дела решаться после заключения судебно-медицинской экспертизы о степени тяжести травм, полученных пострадавшим мальчиком. Отмечается, что степень виновности будет устанавливаться в том числе с помощью автотехнической экспертизы.

Полина Хабарова

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