Посещаемость торговых центров в Сибири в октябре не выросла

В октябре посещаемость торговых центров в Сибири не изменилась к аналогичному периоду 2022 года, подсчитали за три недели месяца Mall Index (отражает изменение количества посетителей на единицу площади) аналитики Focus Technologies.

Потребители продолжают находится в парадигме сберегательной модели поведения, на что также оказывает влияние ослабление рубля и рост цен на ряд товаров. Данный фактор действует в сторону понижения посещаемости ТЦ, говорит руководитель направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев. В тоже время он отмечает, что на привлекательность ТЦ может влиять заполнение их площадей, пустовавших после ухода ряда международных брендов, новыми и «вернувшимися» арендаторами площадей.

В период со второй половины августа до половины сентября Mall Index ТЦ крупных городов региона также был составим со значениями аналогичного периода 2022 года. Всплеск (на 5%) отмечался лишь на период близки к 1 сентября, когда традиционно высок пик покупательской активности. Текущая посещаемость — новая норма, отмечала ранее старший директор CORE.XP. Марина Малахатько, называя в числе причин рост инфляции и высокую неопределенность, а также рост онлайн-продаж.

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Оксана Павлова