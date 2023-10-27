«Пятерочка» увеличит в два раза число магазинов по франшизе к концу 2024 года

Торговая сеть «Пятерочка» (принадлежит X5 Group) намерена нарастить долю магазинов, работающих по модели обратного франчайзинга. На сегодняшний день по такой схеме работает уже 302 магазина, открытых партнерами. В прошлом году было открыто 63 таких магазина. До конца этого года планируется открыть еще 50 магазинов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

«К концу 2024 года планируем вырасти в два раза и выйти на общую цифру 700»,— сообщила в ходе пресс-конференции 27 октября руководитель направления развития сети «Пятерочка» Ольга Маремьянина.

Представитель ритейлера также уточнила, что торговая сеть стала развивать франчайзинг с 2009 года. Тогда действовала прямая модель, при которой сам предприниматель занимался логистикой, поставками, ценообразования и прочим и платил роялти. В 2019 году сеть перезапустила модель обратного франчайзинга, которая подразумевает, что она берет на себя все обязательства по поставке товара, ценообразования, маркетинговых операций, а предприниматель получает агентское вознаграждение от выручки в размере от 17% до 25%. Модель стала востребованной и по ней ежегодно открывалось по 10-15 магазинов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что до конца текущего года X5 Group планирует открыть в Петербурге и Ленобласти до 60 новых точек сети магазинов «Пятерочка». По всей России до конца 2023 года сеть планирует увеличить количество точек еще на 1,5 тыс.

Алла Михеенко

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