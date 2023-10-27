Администрация главы Башкирии заявила об отводе судьи по иску Мунира Валеева

В Кировском райсуде Уфы, где рассматривается иск бывшего председателя райсуда Мунира Валеева к администрации главы Башкирии, представитель администрации главы Башкирии Юлай Азнагулов заявил об отводе судьи. По его словам, Татьяна Искандарова может быть, в частности, «лично, прямо или косвенно заинтересована в исходе дела».

«Администрация главы республики суду не доверяет и заявляет отвод всему составу суда. Полагаем, что в Кировском районном суде дело не может быть рассмотрено»,— заявил господин Азнагулов.

Мунир Валеев выступил против удовлетворения заявления. Он пояснил, что 12 лет он не работает в Кировском райсуде и с госпожой Искандаровой не знаком.

Пробыв в совещательной комнате около часа, Татьяна Искандарова удовлетворила ходатайство.

Дело будет перенаправлено в Верховный суд республики для определения подсудности.

Мунир Валеев — бывший председатель Кировского райсуда Уфы. В 2012 году он был лишен судейского статуса за дисциплинарные нарушения. Ранее господин Валеев оправдал экс-премьера Башкирии Раиля Сарбаева по обвинению в растрате.

В 2019-2022 годах господин Валеев был судьей ныне ликвидированного Конституционного суда Башкирии.

В сентябре Мунир Валеев подал иск к администрации главы Башкирии о признании права на выплату пенсии и единовременного выходного пособия.

Венера Хисамова

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