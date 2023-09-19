Суд начал рассмотрение иска экс-судьи КС Башкирии к администрации главы региона

Кировский райсуд Уфы приступил к рассмотрению иска своего бывшего председателя Мунира Валеева к администрации главы республики о признании права на выплату пенсии и единовременного выходного пособия, сообщила пресс-служба райсуда.

Корреспонденту «Ъ-Уфа» не удалось присутствовать в судебном заседании. Против участия представителя СМИ выступили обе стороны процесса — и Мунир Валеев, и представитель ответчика Юлай Азнагулов.

«Заслушав мнение сторон, учитывая характер и предмет спора, а также субъектность состава участвующих в деле лиц, отказать в присутствии корреспондента на заседании суда»,— констатировала судья Татьяна Искандарова.

Мунир Валеев — бывший председатель Кировского райсуда Уфы. В 2012 году он был лишен судейского статуса за дисциплинарные нарушения. Ранее господин Валеев оправдал экс-премьера Башкирии Раиля Сарбаева по обвинению в растрате.

В 2019-2022 годах господин Валеев был судьей ныне ликвидированного Конституционного суда Башкирии.

Венера Хисамова

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