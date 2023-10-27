Помещения в петербургских ЖК бизнес-класса чаще всего занимают кофейни
Встроенные торговые площади на первых этажах жилых комплексов бизнес-класса в Санкт-Петербурге чаще всего занимают кофейни. Этот сегмент рынка проанализировали в консалтинговой компании NF Group.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Прежде всего в стрит-ретейле лидируют салоны красоты (порядка 20%) и места общественного питания (17%), которые представлены кафе и ресторанами (43%), а также кофейнями (40%). Помещения в домах занимают пекарни (11%), фаст-фуд (4%) и бары (2%).
«Такая высокая доля кофеен наблюдается только в ЖК бизнес-класса. Для сравнения: в элитных жилых комплексах кофейни занимают лишь 7% от всех форматов общественного питания, в общественных пространствах – 7%, на основных торговых улицах города – 4%»,— содержится в сообщении пресс-службы компании.
Ранее сообщалось, что на рынке Петербурга за первое полугодие 2023 года на долю детских магазинов пришлось 13% новых точек среди открытий.
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