Детские магазины стали чаще открываться в Петербурге

Рынок товаров для детей пополнился открытием новых магазинов в Санкт-Петербурге. Доля новых точек этого сегмента продукции составила за первое полугодие 2023 года 13%, передает «Деловой Петербург».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

За этот период количество открытий превысило число закрытий (3%). Изменения произошли в названиях иностранных брендов. Теперь в торговых центрах вместо Mothercare — Motherbear, а вместо Hamley’s — «Винни». В тоже время другие сети расширяются и занимают отделы большей площади (Sela moms & monsters, «Детский мир», Kari Kids и прочие). Рынок детских товаров покинули иностранные бренды, например, H&M.

Региональный директор департамента торговой недвижимости NF Group Евгения Хакбердиева отмечает, что зафиксирован спрос на запуск новых магазинов для детей. При этом покупателям не хватает качественного предложения в офлайн-торговле. Несмотря на то, что многие товары покупаются на маркетплейсах, развитие розничных магазинов все еще остается перспективным направлением.

Ранее сообщалось, что в Петербурге в апреле 2024 года откроются отделы сети «жестких» дискаунтеров «Чижик» (входит в X5 Group).

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