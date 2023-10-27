Малахов раскритиковал мэра Каменска-Уральского за темную улицу, где убили школьницу

Телеведущий Андрей Малахов раскритиковал мэра Каменска-Уральского Алексея Герасимова за отсутствие освещения на улице, где нашли тело убитой 16-летней школьницы. Порталу Е1.ru он заявил, что в администрации города обещали установить там освещение, но так этого и не сделали.

«Если цензура накануне вдруг вырезала фамилию мэра из эфира, и мы его не назвали и не пропесочили, значит, ему просто повезло. Была реакция, что мэр города валялся в ногах у высшего руководства и обещал, что он сделает свет: "Только, пожалуйста, накануне выборов ничего про нас не говорите и сделайте всё это мягче". А после выборов он подумал, что все прекратилось и никто вторую часть про маленький город Каменск-Уральский делать не будет»,— отметил Андрей Малахов.

Он также обратил внимание на то, что в 2023 году городские власти закладывали на наружное освещение 69,5 млн руб. Позже в мэрии изданию сообщили, что освещение на участке все же появится.

Напомним, тело школьницы обнаружили ночью 9 августа. По данным СМИ, подросток приехала в Каменск-Уральский на электричке из Екатеринбурга поздно вечером 8 августа. Из-за того, что общественный транспорт уже не ходил, ей предстояло пройти от железнодорожной станции до дома 6 км. Последний раз девушка выходила на связь в 23:30, когда проходила у кафе «Арарат» по Рябова, 1а. Ее тело обнаружили между Диагностическим центром и Байновским мостом.

Впоследствии при изучении камер наблюдения стало известно, что в вечер гибели девушки за ней некоторое время ехал велосипедист, которым оказался Эдуард Голиков. Мужчина заявлял следователям, что не следил за девушкой, а их маршруты просто совпали. Однако, когда он возвращался обратно, то якобы увидел, что подростку стало плохо, и она легла в канаву. После этого, по его словам, он взял телефон подростка и скрылся. Впоследствии в отношении него возбудили уголовное дело об убийстве девушки и краже телефона. Сейчас он находится под арестом.

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