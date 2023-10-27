В Петербурге арестовали поджигателя релейного шкафа на перегоне Обухово-Славянка

Транспортная полиция Санкт-Петербурга совместно с УФСБ России по Петербургу и Ленобласти задержала мужчину, которого подозревают в поджоге релейного шкафа на перегоне между станциями Обухово и Славянка, сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

В результате оперативно-розыскных мероприятий был задержан мужчина, уроженец Тверской области 1997 года рождения, находившийся в федеральной розыске. В управлении на транспорте МВД установили, что мужчина из хулиганских побуждений поджег релейный шкаф на перегоне между станциями Обухово и Славянка. Когда именно произошел поджог, пресс-служба не уточняет. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде ареста.

В последние полтора года в Петербурге участились случаи поджогов железнодорожного оборудования. Как писал ранее «Ъ-СПб», в начале августа был задержан другой поджигатель релейных шкафов. За каждый поджог ему платили 10 тыс. руб.

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