Треть мужчин из Петербурга считают Хэллоуин романтичным праздником

В ходе опроса выяснилось, что 33% мужчин из Санкт-Петербурга воспринимают Хэллоуин как романтичный праздник. В связи с этим они не прочь сводить девушку на просмотр фильма ужасов в кино на первом свидании, дейтинг-сервис Mamba представил «Ъ-СПб» результаты исследования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Декор по случаю октябрьского праздника поднимает настроение прежде всего жительницам Петербурга (53%), а не мужчинам (44%). Заведения с наличием тематических украшений привлекают внимание каждого двенадцатого петербуржца для проведения свидания.

При этом Северная столица заняла лишь третье место по масштабу празднования Хэллоуина, уступив лидерские позиции Москве и Екатеринбургу. Прежде всего праздновать его любят зумеры, в то время как бумеры не причисляют себя к Хэллоуину.

Шумно и масштабно отмечает Хэллоуин каждый девятый житель Петербурга. Мужчины и женщины чаще всего ходят на тематические свидания или отправляются компаниями на костюмированные вечеринки, при этом 12% петербурженок проводят время за просмотром фильмов ужасов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что 15% граждан России будут продлевать отдых по случаю Дня народного единства.

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