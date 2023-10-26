Отдых на День народного единства планируют продлить 15% граждан России

Количество дней отдыха на День народного единства увеличат 15% работающих граждан России. О том, как россияне поступят со своими выходными узнали аналитики сервиса SuperJob.

Для того, чтобы подольше отдохнуть в начале ноября сотрудники берут отпуска и отгулы. Опрос жителей всех округов России показал, что чаще всего на это шли работники моложе 34 лет (21%). При этом в 2023 году доля желающих увеличить количество выходных возросла на 4 п.п. В 2022 году взять дополнительные дни к отдыху решили 11% опрошенных.

Аналитики также выяснили, как работающее население будет проводить время с 4 по 6 ноября. Большинство граждан сказали, что проведут выходные с семьей (65%). Другие 14% заявили, что будут работать, а лишь 3% — поедут на дачу или в другой город.

Ранее «Ъ-Волга-Урал» писал, что Петербург занял второе место по популярности среди поездок в города России в октябре.

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