Премьер-министры Армении и Азербайджана провели переговоры в Грузии

Вчера, 26 октября, вечером премьер-министр Армении Никол Пашинян и глава правительства Азербайджана Али Асадов провели переговоры в резиденции премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили. Об этом ночью в пятницу сообщил Департамент по связям с общественностью (ДСО) грузинского правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: Никол Пашинян, Ираклий Гарибашвили и Али Асадов

Фото: Правительство Грузии Слева направо: Никол Пашинян, Ираклий Гарибашвили и Али Асадов

Фото: Правительство Грузии

В тексте ДСО уточняется, что встреча началась в трехстороннем формате, с участием грузинского премьера, но затем господин Гарибашвили оставил глав правительств двух соседних стран «с глазу на глаз» и переговоры продолжились в двустороннем формате. «Они длились несколько часов»,— говорится в сообщении ДСО. Никаких заявлений после переговоров стороны не делали. Выход к прессе не планировался.

Армяно-азербайджанские переговоры на высоком уровне, впервые состоявшиеся в столице Грузии, прошли в рамках «Международного форума Шелкового пути», открывшегося накануне в Тбилиси.

Никол Пашинян заявил на форуме, что Армения «выступает за взаимное признание государственных границ с Азербайджаном» на основе «решения Алма-Атинского саммита глав СНГ» о «взаимном признании административных границ бывших союзных республик государственными границами».

По словам армянского премьера, сейчас для его страны открыты коммуникации двух из четырех соседних государств — Ирана и Грузии — тогда как границы двух других государств --Турции и Азербайджана — для Армении закрыты.

В свою очередь, Али Асадов подчеркнул, что его страна «активно пользуется коммуникациями трех из четырех соседних государств». Имелись в виду Грузия, Турция и Иран. Господин Асадов также подчеркнул, что Баку готов к переговорам для достижения устойчивого мира в регионе.

Об ожиданиях и опасениях, связанных с отношениями между Азербайджаном и Арменией, «Ъ» писал в материале «Ни мира, ни войны, а флаги водрузить».

Георгий Двали, Тбилиси