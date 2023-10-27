В Краснодаре ограничат движение в районе Пушкинской площади
В ближайшую субботу, 28 октября, в Краснодаре введут ограничение на движение транспорта в районе Пушкинской площади. В пресс-службе городской администрации меру объяснили необходимостью проведения краевого Праздника урожая.
Фото: пресс-служба администрации Краснодара
Водители в субботу не смогут проехать по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Рашпилевской от Пушкина до Советской. Ограничения начнут действовать в 6:00, снимут их лишь по окончании мероприятия. Вечером накануне с указанных участков уберут припаркованный транспорт.
Центр Краснодара в субботу также перекроют для движения транспорта. На Главной городской площади пройдет спортивный фестиваль.
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