В Краснодаре ограничат движение в районе Пушкинской площади

В ближайшую субботу, 28 октября, в Краснодаре введут ограничение на движение транспорта в районе Пушкинской площади. В пресс-службе городской администрации меру объяснили необходимостью проведения краевого Праздника урожая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Водители в субботу не смогут проехать по улице Пушкина от Рашпилевской до Красной и по Рашпилевской от Пушкина до Советской. Ограничения начнут действовать в 6:00, снимут их лишь по окончании мероприятия. Вечером накануне с указанных участков уберут припаркованный транспорт.

Центр Краснодара в субботу также перекроют для движения транспорта. На Главной городской площади пройдет спортивный фестиваль.

Вячеслав Рыжков

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