Власти Крыма сообщили о кибератаке на местных провайдеров

В Крыму зафиксировали массовую внешнюю кибератаку на местных провайдеров интернета. Об этом в своем Telegram-канале сообщил советник главы региона по информационной политике Олег Крючков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com

Он предупредил, что крымчане могут наблюдать перебои в работе ряда сервисов. Специалисты уже занимаются отражением атаки и восстановлением полноценной работы провайдеров.

В сентябре кибератаке подверглись интернет-ресурсы госорганов Крыма. Некоторые сайты СМИ также работали с перебоями.

Вячеслав Рыжков

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