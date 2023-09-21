Сайты госорганов Крыма подверглись кибератаке

На интернет-ресурсы госорганов Крыма произошла кибератака. Об этом сообщил советник главы республики Олег Крючков в Telegram.

«Некоторые сайты госорганов и СМИ могут работать с перебоями»,— говорится в сообщении.

Ранее массовая кибератака была совершена на информационные ресурсы РК в августе текущего года.

Тогда жителям полуострова стали массово приходить сообщения в мессенджерах о воздушной тревоге на Крымскому мосту. Господин Крючков заявил, что сообщения приходили якобы от МЧС и других экстренных служб.

Анастасия Донскова

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