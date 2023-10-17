В Самаре стартовал опрос на тему развития исторического центра

Опрос горожан на тему «Новая жизнь старой Самары» стартовал во вторник, 17 октября. Его итоги будут учтены при подготовке концепции исторического поселения. Об этом сообщает городская администрация.

Фото: Администрация Самары

Анкету можно заполнить по 19 ноября включительно. Она содержит общие вопросы о направлениях развития исторического центра Самары.

Участникам анкетирования следует указать улицу и дом проживания. Таким способом чиновники убедятся, что «в опросе приняли участие жители, проживающие в разных частях города, и живущие в разных условиях». Заполнение анкеты занимает около 30 мин. В настоящее время в Самаре разрабатывается концепция развития исторического поселения и муниципальная целевая программа. Также планируется создание организации-оператора и проекта комплексной модернизации системы дождевой канализации в городе.

Похожий опрос чиновники проводили в городе в 1991 году. Тогда они выяснили, что «историческую часть Самары горожане назвали городским центром, хотя во всех генеральных планах советского периода предусматривалось развитие городского центра на новых территориях, севернее Оврага Подпольщиков». На основании этого был скорректирован генеральный план города, и вопрос переноса исторического центра больше не затрагивался.

Ранее советник губернатора Самарской области Дмитрия Азарова Виталий Стадников покинул свой пост. Он отметил, что надежды на обновление Самары, связанные с приходом нового главы региона, не оправдались. В частности, архитектор указал на то, что программа «Проект исторического поселения» «принята только декларативно» — регламенты не приняты. По словам господина Стадникова, период после наделения Самары статусом исторического поселения ознаменован «созданием условий для разрушения среды и всех основ сбалансированного развития центральной части ¬города».

Подробности – в материале «Ъ-Волга» «Советник ушел от губернатора».

Георгий Портнов