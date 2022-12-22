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Прекращена процедура банкротства АО «Саратовский полиграфический комбинат»

Арбитражный суд Саратовской области утвердил мировое соглашение между руководством АО «Саратовский полиграфический комбинат» и кредиторами предприятия. Решение принято 21 декабря этого года.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

По мировому соглашению прекращается процедура внешнего управления предприятием. Как сообщили в министерстве промышленности и энергетики Саратовской области, сейчас новые собственники АО начали оптимизацию и реструктуризацию производства, ремонт цехов и офисных помещений.

Взятки отдали в печать

Взятки отдали в печать

«По информации собственника, со второй половины февраля 2023 года АО “Саратовский полиграфический комбинат” планирует выйти из простоя и начать выпуск продукции для прежних и новых заказчиков»,— отметили в министерстве.

АО «Саратовский полиграфический комбинат» находится в процедуре банкротства в мая прошлого года по заявлению московского ЗАО «Интех» из-за долга 9,38 млн руб. В сентябре 2021 года Росимущество продало предприятие за 164,5 млн руб. предпринимателю Артему Михайляну.

Сергей Петунин

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