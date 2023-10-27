В Якутске при пожаре в административном здании погиб человек

В Якутске в результате пожара в административном здании погиб человек, еще четверо пострадавших госпитализированы. В региональном МЧС сообщили о повышенном ранге пожара, в тушении были задействованы около 60 человек и 15 единиц пожарной и специальной техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия Фото: МЧС России по Республике Саха (Якутия

Пожар вспыхнул по проспекту Ленина, 3/1 примерно после 14:00 по местному времени (8:00 мск) в семиэтажном административном здании. Люди, спасаясь от огня, вышли через окно на парапет. Их удалось удачно эвакуировать с высоты. По предварительной данным МЧС, причина пожара — нарушение эксплуатации электрооборудования в одном из офисов на четвертом этаже.

«Были спасены 52 человека с помощью автолестницы и звеньями газодымозащитной службы, в карету скорой помощи были доставлены 8 и эвакуированы 25 человек. Огнем повреждено 180 кв. м. На месте работают дознаватель МЧС России и специалисты пожарной лаборатории»,— сообщили в МЧС. Виновник пожара и ущерб устанавливаются.

В Минздраве региона уточнили, что трое пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Шестеро пострадавших в легкой степени тяжести отказались от госпитализации, им оказана медицинская помощь на месте.

Николай Борисов, Якутск