В Краснодаре не планируют повышать стоимость муниципальных парковок

В Краснодаре не планируют повышать стоимость платных городских парковок. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в пресс-службе администрации краевого центра со ссылкой на департамент транспорта и дорожного хозяйства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

В настоящее время в Краснодаре действуют 239 платных муниципальных стоянок вместимостью до 9 тыс. единиц транспорта. В городе проводят работы по обновлению парковок. К концу 2025 года в краевом центре создадут до 2 тыс. дополнительных мест для стоянки автомобилей.

Ранее о повышении стоимости городских парковок сообщили власти Санкт-Петербурга и Перми.

Анастасия Донскова

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