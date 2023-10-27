Бывший свердловский чиновник осужден на Сахалине за мошенничество

Бывшего свердловского чиновника Дмитрия Федечкина признали виновным в махинациях и отправили в колонию общего режима на пять лет, сообщили в прокуратуре Сахалинской области.

Дело о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и растрате (ч. 3 ст. 160 УК РФ) касается периода с июня 2020 года по май 2021 года, когда Дмитрий Федечкин возглавлял областной издательский дом «Губернские ведомости» на Сахалине. В последние годы он работал заместителем главы Сахалинской области, до этого пресс-секретарем губернатора Челябинской области Бориса Дубровского. В 2012 году он возглавил департамент по печати в Свердловской области. В 2015 году ушел в отставку по собственному желанию.

По версии следствия, будучи директором ОАУ «Издательский дом "Губернские ведомости"» Дмитрий Федечкин, действуя вместе со своим заместителем и гендиректором ООО «Рекламно-производственная компания "Сила цвета"» похитили 2,9 млн руб. (средств издательства), завысив цены договоров на оказание услуг по размещению рекламы на пассажирских автобусах. Кроме того, экс-чиновник и его заместитель начислили подчиненным сотрудникам премии на 246 тыс. руб., — эти средства в дальнейшем пошли на оплату корпоративных мероприятий (статья растрата).

Помимо пятилетнего срока, Дмитрий Федечкин на два года лишен права занимать на государственной службе должности, связанные с организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. Его заместитель и руководитель коммерческой организации осуждены к лишению свободы на срок от трех лет шести месяцев до четырех лет условно с испытательным сроком три года.

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