В 2023 году чистая прибыль «ТГК-2» выросла в 2,4 раза

За девять месяцев 2023 года чистая прибыль ПАО «ТГК-2» составила 1,1 млрд руб., что в 2,4 раза больше, чем год назад. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на отчет компании в РСБУ (прим.: Российский стандарт бухгалтерского учета).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «ТГК-2» Фото: ПАО «ТГК-2»

Согласно отчету, общая выручка компании выросла до 30,8 млрд руб., что больше на 7,8% аналогичного периода прошлого года. Больше всего выручки компания получила от продажи теплоэнергии (15 млрд руб.) и электроэнергии через оптовые рынки (13,9 млрд руб.).

Кредиторская задолженность уменьшилась с начала года с 15,6 до 13,4 млрд руб., а дебиторская — с 9,1 до 7,3 млрд руб.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Ленинский суд Ярославля по иску генпрокуратуры обратил 83% акций «ТГК-2», принадлежащих разным владельцам, в пользу государства. Владельцы акций пытались обжаловать решение суда, но ярославский облсуд подтвердил его законность. Подробнее в материале — «Кипр упустил акции». Изъятые акции ПАО «ТГК-2» перешли под контроль ООО «Газпром энергохолдинг».

Алла Чижова