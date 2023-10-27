Объем воды в Краснодарском водохранилище остается менее 7%

По состоянию на 8:00 27 октября объем воды в Краснодарском водохранилище составляет 175 млн кубометров. Данные опубликованы на сайте кубанского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: pxhere.com Фото: pxhere.com

Полная емкость водохранилища составляет 2794 млн куб. м, свободная — 2619 млн. куб. м. Таким образом, водохранилище заполнено лишь на 6,2%.

Уровень воды в водохранилище держится на отметке 25,7 м абс. при нормальном уровне 32,75 м абс. Каких-либо чрезвычайных ситуаций зарегистрировано не было.

Сейчас приток воды в водохранилище составляет 86 м3/сек, сброс — 71 м3/сек. Эти показатели по сравнению с прошлым месяцем выросли в пользу притока.

Месяц назад заполненность водоема была на том же уровне. Приток воды составлял 73,0 м3/сек, а сброс — 79,0 м3/сек.

Вячеслав Рыжков

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