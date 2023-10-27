Путин о зарплатах и льготах в космической отрасли: так мы здесь не удержим кадры

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с учеными на площадке ракетно-космической корпорации «Энергия» им. С. П. Королева удивился зарплатам специалистов космической отрасли. По его словам, власти займутся вопросом их повышения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Во время мероприятия, которое состоялось накануне, 26 октября, специалисты из «Роскосмоса» рассказали президенту, что часть их коллег перешла в другие компании из-за размера оплаты труда. По их словам, зарплаты в госкорпорации не такие конкурентоспособные, как на коммерческих предприятиях.

«Я, честно говоря, даже не ожидал, когда смотрел материал к сегодняшнему совещанию. Даже немножко был удивлен… Упустили, согласен»,— сказал Владимир Путин (цитата по ТАСС).

Позднее на совещании по вопросам развития ракетно-космической отрасли Владимир Путин поручил подготовить для сотрудников дополнительные меры по льготной ипотеке. «У нас большой набор льготирования по ипотеке — сотрудники космической отрасли не попадают ни в одну из них. И это притом, что зарплата, скажем, достаточно скромная. Так мы здесь не удержим кадры»,— сказал президент.

О том, как прошла встреча Владимира Путина со специалистами космической отрасли,— в материале «Ъ» «На Луне как на Луне».