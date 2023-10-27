В Угличе не нашли подрядчика на строительство деревянной крепости

В Ярославской области признан не состоявшимся электронный аукцион по выбору подрядчика на строительство макета деревянной крепости в Угличском кремле. Протокол размещен на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ Фото: Александр Любарский, Коммерсантъ

«Ъ-Ярославль» сообщал, что МБУ «Служба городского хозяйства города Углич» объявило аукцион на работы по строительству крепости, начальная цена контракта составила 43,8 млн руб. Работы планировалось завершить 23 декабря 2023 года.

Ярославская градозащитница Ольга Мазанова, выступающая против строительства, связывает отсутствие участников аукциона с тем, что «историко-культурная экспертиза раздела проектной документации еще… не согласована органом охраны ОКН».

Антон Голицын