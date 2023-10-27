Красноярское минспорта заявило о безопасности эксплуатации «Платинум арены»

Министр спорта Красноярского края Дмитрий Петровский заявил, что в ходе экспертизы «Платинум арены» выявлены незначительные дефекты, которые на работоспособность комплекса не влияют. «"Платинум арена" проходит инструментальное обследование. По результатам промежуточного этапа обследования никаких конструктивных изменений, никаких угроз эксплуатации этого объекта нет. Есть дефекты, но они не влияют на работоспособность объекта», - сообщил глава ведомства (цитата по ТАСС).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск» Фото: Официальный сайт «Платинум Арена Красноярск»

В начале октября Арбитражный суд Красноярского края принял заявление прокуратуры о признании недействительным договора дарения региону спортивного комплекса «Платинум арена». Ведомство требует отменить на него регистрацию собственности краевого правительства. По мнению прокуратуры, даритель умышленно скрыл неудовлетворительное техническое состояние спортивного сооружения. В здании якобы деформированы монолитные плиты перекрытия. Минспорта со ссылкой на данные экспертов сообщило об отсутствии критических дефектов в здании, но проверка еще продолжается и массовых мероприятий там не проводится.

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Лолита Белова