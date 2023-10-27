Марат Хуснуллин назвал сроки завершения ремонта консерватории в Петербурге

Основная часть работ по реконструкции здания Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге завершится в первом квартале 2024 года, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин журналистам.

«Считаю, что первый квартал следующего года — основные строительные работы будут закончены. Надеюсь, что в следующем году консерватория уже заработает",— сказал господин Хуснуллин после совещания с администрацией Петербурга.

Здание консерватории, которое признано особо ценным объектом культурного наследи народов России, реставрируется с 2014 года. Сроки завершения работ переносились, менялись подрядчики. СКР было возбуждено уголовное дело о хищении в отношении ООО «Меандр», которое проводило работы.

В августе 2023 года ходом реставрации заинтересовался президент России Владимир Путин.

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