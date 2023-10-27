В Тольятти ритуальные агенты обвиняются в разбойном нападении на конкурента
Ставропольский районный суд Самарской области рассмотрит уголовное дело в отношении трех агентов ритуальной службы из Тольятти. Им инкриминируется разбой группой лиц по предварительному сговору (ч. 2 ст. 162 УК РФ). Об этом сообщает городская прокуратура.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
«Наиболее строгое наказание предусматривает до десяти лет лишения свободы»,— говорится в сообщении.
Следствие установило, что в январе минувшего года трое обвиняемых на территории кладбища в селе Нижнее Санчелеево «совершили разбойное нападение на конкурента в сфере оказания ритуальных услуг и похитили принадлежащее ему имущество». Таким способом они «хотели оказать давление на ритуальный бизнес» для его монополизации на территории Тольятти и Ставропольского района, выяснили силовики.
Ранее был задержан один из предполагаемых поджигателей самарского ритуального салона. Преступление было совершено 18 ноября 2022 года. В результате него погибли два человека.