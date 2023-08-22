Задержан один из предполагаемых поджигателей самарского ритуального салона

Георгий Цицеров, который обвиняется в убийстве группой лиц общеопасным способом (п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ) и покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ), задержан на территории одного из субъектов РФ. Следствие считает, что он причастен к поджогу салона ритуальных услуг 18 ноября 2022 года в Самаре. Информацию опубликовало региональное СУ СК РФ.

Фото: СУ СК Самарской области

По данным следствия, на допросе и при проверке показаний на месте Георгий Цицеров признал свою вину. Его предполагаемый сообщник Аршак Енгибарян 1991 года рождения находится в розыске.

Пожар в салоне ритуальных услуг произошел на ул. Авроры. По данным силовиков, это произошло после поджога. Объект полностью сгорел.

На пожаре погибли 31-летняя женщина, пострадал 61-летний мужчина, который позже скончался. Было возбуждено уголовное дело. Преступление, о котором в нем идет речь, квалифицировано по п.п. «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство группой лиц общеопасным способом) и ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц группой лиц общеопасным способом).

Обвиняемые были объявлены в розыск. Суд заочно арестовал их.

Георгий Портнов