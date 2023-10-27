Пострадавшего при пожаре в Ижевске 3-месячного ребенка выписали из больницы
В столице Удмуртии выписали из больницы 3-месячного ребенка, пострадавшего при пожаре в многоквартирном доме. Пациент получил отравление продуктами горения, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Ребенка, получившего легкое отравление, обследовали врачи. Анализы оказались в норме, респираторная поддержка мальчику не требовалась. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.
По данным ГУ МЧС по Удмуртии, короткое замыкание накануне произошло в квартире дома по улице Вадима Сивкова.