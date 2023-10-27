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Пострадавшего при пожаре в Ижевске 3-месячного ребенка выписали из больницы

В столице Удмуртии выписали из больницы 3-месячного ребенка, пострадавшего при пожаре в многоквартирном доме. Пациент получил отравление продуктами горения, сообщила в Telegram заместитель председателя правительства региона.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Ребенка, получившего легкое отравление, обследовали врачи. Анализы оказались в норме, респираторная поддержка мальчику не требовалась. Пациента выписали в удовлетворительном состоянии.

По данным ГУ МЧС по Удмуртии, короткое замыкание накануне произошло в квартире дома по улице Вадима Сивкова.

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