Мальчик 2023 года рождения отравился продуктами горения при пожаре в Ижевске

В столице Удмуртии на улице Вадима Сивкова 26 октября в 16:26 в 5-этажном доме произошел пожар. Около 16:26 загорелась 2-комнатная квартира на четвертом этаже, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике. В результате происшествия мальчик 2023 года рождения получил легкое отравление продуктами горения. Ребенка госпитализировали в реанимационное отделение

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Удмуртии

По данным ведомства, на момент происшествия в квартире находилась женщина с ребенком. Она вышла на кухню и услышала треск, после чего взяла ребенка и вместе с ним покинула квартиру.

Предварительной причиной происшествия называют короткое замыкание в электроудлинителе на кухне. Огонь также повредил имущество, отделка стен и пола на 18 кв. м.