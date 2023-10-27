Valve выпустила крупное обновление SteamVR 2.0

Американская видеоигровая компания Valve представила обновленное приложение виртуальной реальности SteamVR 2.0, в котором появились новые функции. В компании занимались разработкой новой версии приложения с 2019 года, бета-версия была доступна с сентября текущего года.

В обновленном SteamVR теперь доступны почти все функции из оригинального приложения Steam и Steam Deck, появилась улучшенная поддержка клавиатуры с набором текста двумя курсорами, также доступны новые языки, смайлики и темы. Добавили поддержку голосового и текстового чата, упростили доступ к уведомлениям Steam. Появился улучшенный магазин Steam, в котором на первом месте теперь появляются игры для виртуальной реальности. Ранее СМИ сообщали, что Valve может работать над новым VR-шлемом, однако компания анонсировала только обновление программного обеспечения.

Ранее Steam объявил о том, что с 20 ноября уберет возможность покупать игры в Аргентине и Турции в местных валютах. Вместо этого пользователи смогут покупать игры в долларах США.

Евгений Федуненко