С космодрома Плесецк запустили ракету «Союз-2.1б» в интересах Минобороны

Воздушно-космические силы (ВКС) России провели пуск ракеты-носителя «Союз-2.1б» с космическим аппаратом. Пуск состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области, сообщило Минобороны России.

«27 октября 2023 года с космодрома "Плесецк" (Архангельская область) боевым расчетом Космических войск Воздушно-космических сил осуществлен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическими аппаратами в интересах Минобороны России»,— говорится в сообщении оборонного ведомства.

О запуске другой ракеты «Союз-2.1б» со спутником с космодрома Плесецк Минобороны сообщило 7 августа. Всего за 2022 год с Плесецка было запущено 13 из 22 российских ракет.