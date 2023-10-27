В Сочи задержали вылет четырех рейсов в Москву, где бушует снегопад

В Сочи задержали вылет четырех рейсов в аэропорты Москвы, где в настоящее время фиксируют обильный снегопад. Согласно данным онлайн-табло сочинского авиаузла, отложены вылеты бортов нескольких авиакомпаний во Внуково и Домодедово.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости

Вылет перевозчика «Якутия» отложен более чем на сутки. Рейс был запланирован 27 октября на 10:45, однако, согласно актуальным сведениям, в Москву борт отправится 28 октября в 22:05. С задержкой в пределах часа началась регистрация на рейсы авиакомпаний «НордСтар» и «Уральских авиалиний». Следующий вылет борта уральского перевозчика отложен с 11:55 на 12:40.

В московский аэропортах «Домодедово», «Внуково» и «Шереметьево» утром 27 октября был задержан или отменен вылет около 40 самолетов из-за снегопада. Накануне в МЧС сообщили о снегопадах, гололеде и порывистом ветре в Москве 27 октября.

Анастасия Донскова

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