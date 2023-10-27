Red Wings запускает прямой рейс Челябинск – Тбилиси 15 ноября

Первый прямой рейс Челябинск – Тбилиси состоится 15 ноября. Новое международное направление из челябинского аэропорта запускает авиакомпания Red Wings.

Согласно расписанию, опубликованному на сайте авиапредприятия, рейс Челябинск – Тбилиси будет выполняться с 15 ноября до 27 марта 2024 года один раз в неделю по средам. Вылет из Челябинска в 16:20. Время в пути – 3 часа 15 минут. Из Тбилиси на Южный Урал борт будет вылетать в 19:25, прибывать – в 23:25. Стоимость билетов начинается от 14,7 тыс. руб. на первый рейс из Челябинска, от 18,7 тыс. – из Тбилиси.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в июле Red Wings получил допуск Росавиации на выполнение прямых рейсов из Челябинск в три города Грузии – Тбилиси, Батуми и Кутаиси.

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