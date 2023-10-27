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Главой Тюменского района избрали Ольгу Зимину

Главой Тюменского района избрана Ольга Зимина. Решение приняли на заседании местной думы, которое посетил губернатор Тюменской области Александр Моор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: администрация Тюменского муниципального района

Фото: администрация Тюменского муниципального района

Ольга Зимина с 1995 по 2007 год работала в школах Тюмени в качестве учителя и заместителя директора. Впоследствии занимала различные должности в управлении образования Тюменского района, которое в итоге возглавила в 2013 году. В 2015 году госпожа Зимина была назначена на должность замглавы Тюменского района.

На посту главы района она сменила Светлану Иванову, которая возглавляла муниципалитет с 2015 года. В этом году она стала председателем городской думы Тюмени.

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