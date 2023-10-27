Следующий иск Крыма к украинским властям будет связан с энергоблокадой

Следующий иск Крыма к украинским властям о возмещении ущерба будет связан с энергоблокадой. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по законодательству правительства РК Сергея Трофимова.

В настоящее время идет подготовка обращения. Господин Трофимов пояснил, что республика готовит расчеты по транспортной, продовольственной и банковской блокадам.

Ранее Арбитражный суд Крыма удовлетворил иск о взыскании более 152 млрд руб. за водную блокаду полуострова. Сергей Трофимов отметил, что в качестве меры взыскания может быть использован арест иностранных активов Украины с последующей выплатой средств истцу.

Анастасия Донскова

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