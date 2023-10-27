В Крыму хотят арестовать активы Украины для покрытия ущерба от водной блокады

Одним из путей возмещения ущерба, понесенного Крымом из-за водной блокады, может стать арест украинских активов за границей. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу комитета по законодательству правительства РК Сергея Трофимова.

Господин Трофимов отметил, что мера с последующей передачей средств Крыму является одним из механизмов получения компенсации затрат региона.

Первый иск РК о взыскании ущерба от водной блокады к властям Украины был рассмотрен 25 октября. По решению Арбитражного суда Крыма, ответчика обязали выплатить 152,6 млрд руб. В дальнейшем крымские власти планируют обратиться в суд с требованиями на 5 трлн руб. Сумму иска о компенсации морального вреда жителям региона предварительно установили в 3 трлн руб., еще 2 трлн руб. планируют взыскать с ответчика в счет покрытия ущерба промпредприятий.

Анастасия Донскова

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