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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» с 24 декабря запускает регулярные рейс из Владивостока в Харбин

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) с 24 декабря начнет осуществлять регулярные рейсы из Владивостока в китайский Харбин, сообщила пресс-служба группы. Полеты будет выполнять авиакомпания «Россия» (входит в состав группы «Аэрофлот») на самолетах Superjet 100.

Как уточнили в пресс-службе компании, рейсы на воздушной линии Владивосток—Харбин—Владивосток будут выполняться дважды в неделю: по средам и воскресеньям. Согласно онлайн-табло на сайте «Аэрофлота», полет из Владивостока в Харбин займет 1 час 20 минут.

25 октября «Аэрофлот» анонсировал прямые рейсы в Харбин из Красноярска. Полеты по этому направлению с 24 декабря также будет выполнять авиакомпания «Россия» на самолетах Superjet 100. Предполагается, что вылет из Красноярска будет осуществляться по вторникам и воскресеньям, обратный рейс — по средам и понедельникам. Время в пути — 3 часа 50 минут.

Милена Костерева

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