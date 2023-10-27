Число заявившихся на довыборы новосибирского горсовета партий выросло до восьми

Все парламентские партии примут участие в довыборах депутатов новосибирского горсовета, назначенных на 17 декабря. Это следует из данных ГАС «Выборы».

Последним стал известен кандидат от партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду». В округе №49 она выдвинула самозанятого Павла Подкользина.

Ранее имена своих кандидатов назвали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди». Кроме того, на выборы заявились представители «Коммунистов России», «Яблока», Партии пенсионеров, а также самовыдвиженцы.

В настоящее время в ГАС «Выборы» занесены данные о выдвижении 12 кандидатов в округе №49 и 10 в округе №40. Впрочем, самовыдвиженец и самозанятый Евгений Шамро в своем Telegram-канале сообщил о том, что не смог собрать необходимое число подписей и выбывает из предвыборной гонки в 49-м округе.

Выборы стали необходимыми после лишения полномочий ранее выбранных в этих округах Хельги Пироговой и Сергея Бойко (признан иностранным агентом). Они длительное время находятся за пределами России.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский