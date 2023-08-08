Новосибирским экс-депутатом не удалось оспорить в суде лишение их полномочий

Центральный районный суд Новосибирска признал законным лишение полномочий независимых депутатов горсовета Сергей Бойко (признан иноагентом) и Хельги Пироговой. Решения по двум административным искам экс-депутатов, оспаривавших как представление прокуратуры Новосибирска в горсовет о нарушении ими антикоррупционного законодательства, так и само решение муниципального парламента о снятии полномочий, были вынесены 8 августа.

Напомним, 28 июня 2023 года горсовет лишил Сергея Бойко (признан иноагентом) и Хельгу Пирогову депутатских полномочий в связи с утратой доверия. Это решение было принято по представлению прокуратуры, согласно которому они не представили сведения о доходах в рамках декларационной кампании 2023 года.

В ходе судебных заседаний 8 августа представитель истцов Ольга Нечаева заявила, что фактически со стороны надзорного органа «никакая проверка не проводилась». В частности, вопреки поручению областной прокуратуры, прокуратура Новосибирска не получила объяснений у депутатов. Кроме того, суд получил материалы из администрации губернатора области, в которых указывалось, что необходимые уведомления о сделках, совершенных в 2022 году (облегченная форма отчета о доходах, введенная в 2023 году), указанные депутаты направили в установленные законом сроки. По данным следственного управления СКР по Новосибирской области, эти уведомления были подписаны другими лицами, но документы экспертизы, которая пришла к такому выводу, райсуд истребовать не стал.

Как писал «Ъ-Сибирь», господин Бойко (признан иноагентом) покинул Россию осенью 2021 года, заявив, что опасается ареста по уголовному делу о создании экстремистского сообщества. Госпожа Пирогова уехала за границу в июле 2022 года после возбуждения против нее уголовного дела о распространении фейков о вооруженных силах РФ.

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Валерий Лавский