В Екатеринбурге подросток упал в коллектор с горячей водой

В Екатеринбурге 14-летний подросток провалился в коллектор с горячей водой. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Инцидент произошел вечером 26 октября на ул. 40 лет Октября на Уралмаше.

По предварительной информации, школьник упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. Помощь ему оказали таксист, увидевший произошедшее, и бригада скорой помощи, проезжавшая мимо. Сейчас подросток в больнице.

Прокуратура начала проверку по факту произошедшего. Устанавливается принадлежность коммунальных сетей.

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