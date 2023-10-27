В Тюменской области отменили пожароопасный сезон

В лесах Тюменской области отменили пожароопасный сезон. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

В этом году в течение пожароопасного сезона в области ликвидировали 218 лесных пожаров, 70,6 % из которых — в течение первых суток с момента начала тушения. Напомним, за 2022 год в Тюменской области более 155 лесных пожаров.

Этой весной, после введения особого противопожарного режима, власти региона ввели выплаты в размере 40 тыс. руб. за разглашение данных о лесных поджигателях, и 50 тыс. руб. — за помощь в их задержании.

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