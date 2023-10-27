Красноярский «Енисей» вышел в следующую стадию волейбольного Кубка России

Все три сибирских клуба Суперлиги вышли в четвертьфинал мужского волейбольного Кубка России. Последним это сделал красноярский «Енисей», обыгравший и во втором матче серии 1/8 финала «Динамо-ЛО» (Ленинградская область).

Игра прошла в Красноярске 26 октября. Несмотря на поражение в первой партии, в итоге хозяева оказались сильнее, выиграв со счетом 3:1 (24:26, 25:15, 25:17, 25:16). «Мне кажется, что на блоке хорошо сыграли 100% и неплохо держали подачу»,— привел сайт «Енисея» комментарий доигровщика Никиты Кухно. Как сообщал «Ъ-Сибирь», в первом матче серии до двух побед, состоявшемся в Сосновом Бору, «Енисей» также был сильнее со счетом 3:1.

В четвертьфинале красноярцы сыграют с клубом «Зенит-Казань». Соперником кемеровского «Кузбасса» на этой стадии турнира будет московское «Динамо», новосибирский «Локомотив» встретится с «Белогорьем» (Белгород).

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Валерий Лавский