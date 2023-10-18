Красноярцы выиграли первый матч 1/8 финала волейбольного Кубка России

Два мужских сибирских клуба вступают в розыгрыш очередного Кубка России по волейболу со стадии 1/8 финала. Для выхода в четвертьфинал кемеровскому «Кузбассу» и красноярскому «Енисею» необходимо выиграть у соперников серию до двух побед.

«Енисей» в первом матче серии обыграл в гостях «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) со счетом 3:1 (25:22, 25:23, 24:26, 28:26). По данным сайта красноярского клуба, самым результативным игроком матча стал доигровщик «Енисея» Кирилл Урсов с 17 очками. Ответная игра состоится 26 октября. «Кузбасс» 18 октября принимает в первом матче 1/8 финала АСК (Нижний Новгород).

Новосибирский «Локомотив» в Кубке России будет стартовать сразу со стадии 1/4 финала. Это право он получил, завоевав третье место на завершившемся в октябре Кубке столетия российского волейбола.

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Валерий Лавский