Новосибирская область вошла в топ-10 регионов по спросу на новостройки

В топ-10 регионов по количеству ипотечных кредитов на покупку жилья в новостройках вошла Новосибирская область, сообщает банк ДОМ.РФ. Жители региона с января по октябрь оформили кредитов на 5,6 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На первом месте – Москва, жители которой взяли кредитов для покупки жилья на первичном рынке на 42,6 млрд руб., на втором – Подмосковье (18 млрд руб.). Далее следуют Краснодарский край (9 млрд руб.) и Санкт-Петербург (8,8 млрд руб.).

Также Новосибирская область вошла в число регионов с самым большим ростом спроса на новостройки (в 1.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

Ранее сообщалось, что в августе продажи квартир в новостройках Новосибирска составили рекордные 15 млрд руб. (+ 30% больше к июлю). По данным властей региона, в 2023 году в области будет введено около 2,4 млн кв м жилья. В 2022 году было введено 2,2 млн кв м жилья (+11,9% к 2021 году).

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Оксана Павлова