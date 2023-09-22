Успеть до затишья

Продажи квартир в новостройках Новосибирска в августе составили рекордные 15 млрд руб. — это на 30% больше показателей июля. Динамику эксперты рынка недвижимости объясняют действиями ЦБ, который повысил ключевую ставку и анонсировал с 1 октября ужесточение условий для ипотеки с низким первым взносом. В ожидании ухудшения условий по ипотечным программам потребители поторопились с покупкой. Ожидается, что в четвертом квартале спрос на жилье охладеет, однако из-за рекордных продаж в августе и сентябре по итогам года рынок все же покажет исторически высокие объемы реализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Объем продаж первичного жилья по договорам ДДУ в августе 2023 года в Новосибирске достиг 15 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Объем продаж первичного жилья по договорам ДДУ в августе 2023 года в Новосибирске достиг 15 млрд руб.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Объем продаж первичного жилья по договорам ДДУ в августе 2023 года в Новосибирске достиг максимальной суммы и составил 15 млрд руб., приводит данные экосистема девелоперов One Company на основании собственных исследований и аналитики Росреестра и Наш дом.рф. Таким образом, показатель августа превысил данные июля на 30%, когда новосибирцы купили квартир на 11,6 млрд руб. В сравнении с объемом продаж в январе 2023 года показатели августа оказались выше в 2,6 раза.

В натуральном выражении рынок также растет. По данным Росреестра, в августе по ДДУ в Новосибирске было продано 4534 объекта, из них 3509 — жилые. Это самый высокий результат с декабря 2014 года, то есть за последние девять лет, отмечают в ведомстве. При этом средняя стоимость недвижимости, наоборот, снизилась на 6% — с 6,2 млн руб. в январе до 5,8 млн руб. в августе.

Заметную активность на первичном рынке отмечают банки. Так, по данным ВТБ, жители Новосибирска в августе оформили более полутора тысяч жилищных кредитов на сумму свыше 6 млрд руб. Такой объем выдач в месяц стал рекордным за последние три года и по отношению к июлю увеличился на 46%. Средний размер одного кредита составил 3,87 млн руб., сократившись по сравнению с январем на 13%.

«В последний месяц активность ипотечных заемщиков особенно заметна. Вслед за повышением ключевой ставки они оперативно выходят на сделки, чтобы воспользоваться „старыми“ условиями и снизить свою платежную нагрузку на несколько лет вперед»,— прокомментировал вице-президент, руководитель департамента продаж в партнерских каналах ВТБ Евгений Дячкин.

В августе и начале сентября реальные ставки по ипотеке оставались на достаточно низком уровне за счет госпрограмм и схем оплаты от застройщиков. «Показатели августа можно назвать историческими. И это на фоне повышения ключевой ставки ЦБ в августе до 12%. В сентябре на очередном заседании ЦБ повысил ставку еще на 100 б.п. (до 13% годовых) ввиду инфляционного давления в российской экономике. На фоне текущей ситуации инвестиции в квадратные метры — стабильный вариант вложения денежных средств»,— считает директор по развитию One Company Алексей Сержанов.

В сентябре федеральные власти также решили ограничить выдачу ипотеки именно на новостройки, для покупки которых действует программа льготного кредитования по ставке до 8% годовых. 12 сентября правительство РФ увеличило минимальный первоначальный взнос в рамках программы льготной ипотеки с 15 до 20% и сократило величину субсидии банкам. «Когда ключевая ставка растет (в сентябре ЦБ поднял ее до 13%), бюджет платит больше, и банки зарабатывают значительно больше»,— пояснил ранее „Ъ“ директор департамента финансовой политики Минфина РФ Иван Чебесков.

Сбербанк с 20 сентября в связи с постановлением правительства РФ определил единую ставку на все цели кредитования по льготным ипотечным программам и размер первоначального взноса 20,1%. В результате по программе «Господдержка» минимальная ставка выросла до 8%, по «Семейной ипотеке» — до 6%, по «Ипотеке для ИТ» — до 5%, а по «Дальневосточной ипотеке» и «Ипотеке по госсертификату» — до 2% при оформлении страхования жизни и здоровья. По одобренным до 19 сентября заявкам сохранены прежние условия.

«На фоне действий регулятора — ужесточения требований к кредитным программам и серии роста ключевой ставки — в четвертом квартале рынок ждет охлаждение спроса, однако с учетом рекордных продаж первых восьми месяцев он покажет исторический результат»,— считает Евгений Дячкин.

Снижение спроса эксперты прогнозируют на рынке не только первичного, но и вторичного жилья. «В августе был всплеск перед затишьем. Впереди нас ждет спад по продажам готового жилья, ну и интерес к новостройкам также не будет таким высоким, „шоколадные“ условия заканчиваются. Некоторые застройщики уже поднимают ставки»,— говорит эксперт агентства недвижимости «Жилфонд» Михаил Чайко.

На рынке Новосибирска наблюдается перепроизводство жилья, поэтому заметный всплеск спроса — последний перед серьезным и долгим спадом, считает управляющий партнер DSO Consulting Сергей Дьячков. При этом он не исключает, что цены на новые квартиры из-за снижения спроса и роста стоимости кредитов могут упасть. Президент Новосибирской ассоциации риэлторов (НАР) Лариса Самойлова уверена, что снижение спроса не гарантирует уменьшение стоимости новостроек. «Еще в прошлом году мы предположить не могли, что потребители будут покупать квартиры по текущей стоимости, однако спрос рекордный. Поэтому я уверена, что снижения цены не будет, произойдет плановое увеличение вслед за ключевой ставкой»,— считает эксперт.

Лолита Белова