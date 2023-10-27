«Аль-Маядин»: взрывы произошли на базе США в Сирии

На военной базе США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор раздались звуки взрывов, сообщает телеканала «Аль-Маядин» со ссылкой на источники. База расположена на газовом месторождении «Конико». Подробности о причинах взрывов и возможных разрушениях не приводятся.

На этой неделе две американские базы в Сирии были атакованы беспилотниками. Ответственность на себя взяли члены «Исламского сопротивления Ирака», которые ранее неоднократно атаковали американские базы в Ираке. Движение поддерживает Палестину в войне против Израиля и решило направить удары по базам США в поддержку палестинцев. В результате атак на американские базы в Ираке и Сирии на прошлой неделе пострадали в общей сложности 24 военных.

Подробности — в материале «Ъ» «Война пришла на базы».

Лаура Кеффер